Governo Federal anuncia 112 mil novas vagas para o Fies em 2025

FN Fabio Nakashima*

Com o Fies Social, metade das vagas será destinada a estudantes de baixa renda, ampliando o acesso à universidade - (crédito: Marcello Casal Jr./Agência Brasil)

O Ministério da Educação (MEC) anunciou, nesta quinta-feira (2), que o Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) contará com pouco mais de 112 mil novas vagas, em 2025. O programa oferece financiamento aos estudantes que querem ingressar em instituições particulares de educação superior. Uma das principais novidades lançada no ano passado foi o Fies Social, que destinará metade das vagas a estudantes em situação de vulnerabilidade econômica.

O programa priorizará candidatos inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico) e com renda familiar per capita de até meio salário mínimo. Com essa iniciativa, o MEC busca atender uma parcela da população que enfrenta maiores dificuldades para ingressar no ensino superior. Para mais informações e como fazer inscrição, acesse o site: acessounico.mec.gov.br.

As vagas serão distribuídas ao longo de dois processos seletivos em 2025, sendo 67.301 destinadas ao primeiro semestre e 44.867 ao segundo. A divisão permite maior flexibilidade para os candidatos planejarem sua entrada na universidade, ampliando as possibilidades de acesso durante o ano letivo.

Além do impacto imediato para o próximo ano, a resolução do MEC também prevê a continuidade da oferta de vagas em moldes semelhantes para 2026 e 2027, indicando um planejamento estratégico que visa consolidar o Fies como uma política pública sustentável e inclusiva.