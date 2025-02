FA Francisco Artur de Lima

O Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) abriu inscrições para processos seletivos de agentes temporários ambientais. Segundo publicação no Diário Oficial desta quarta-feira (22/1), as vagas são abertas para qualquer pessoa acima de 18 anos.

Informações sobre como participar das inscrições para agente temporário no ICMBio estão disponíveis no site da instituição. Na página do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, há vagas para atuar nas Gerências Regionais do órgão localizadas na região Norte e em centros de pesquisa espalhados pelo país.

Função de agente temporário

Ainda de acordo com o ICMBio, os candidatos selecionados para o cargo de agente temporário ambiental atuarão em diversas áreas no apoio às unidades de conservação do instituto. Isso significa que os agentes poderão contribuir na gestão, fiscalização e no combate a incêndios ambientais.

Para o combate a fogo na floresta, os agentes temporários ambientais terão de passar por capacitação de brigada de incêndio. No ano passado, incêndios florestais espalharam-se pelo país, sobretudo na região Centro-Oeste.