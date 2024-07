ICMBio abre vagas para agente temporário em Rondônia

RP Raphaela Peixoto

Foi publicado nesta segunda-feira (8/7) o edital de abertura do Processo Seletivo Simplificado do Instituto Chico Mendes (ICMBio) para provimento de agente temporário ambiental que atuará em Porto Velho, Rondônia. São ofertadas 5 vagas imediatas mais 15 vagas para cadastro reserva destinadas a área de prevenção e combate a incêndios.

Compõem o processo de seleção dos candidatos: teste de aptidão física (TAF) e teste de habilidade no uso de ferramentas agrícolas (THUFA). No pós seleção os candidatos também serão submetidos ao Curso de Formação de Brigada. De acordo com o cronograma, previsto no edital, a divulgação do resultado final da seleção e a convocação dos aprovados estão previstas para 1º de agosto.

Para se inscrever o candidato precisa ter no mínimo ensino fundamental incompleto. As inscrições deverão ser realizadas, presencialmente, no CENSIPAM, Av. Lauro Sodré, 6500 - Aeroporto, Porto Velho - RO, 76803-260 até 11 de julho, nos horários de manhã, de 8h30 às 11h45, tarde, de 13h às 17h. A taxa de inscrição é gratuita.

O contrato terá duração de seis meses. A remuneração é composta por um salário mínimo, R$ 1.412, acrescida de auxílios legais. "A carga horária poderá ser cumprida conforme demanda da unidade em regime de exclusividade, podendo ser diurna ou noturna, incluindo finais de semana, em escala de revezamento, observado o interesse da Administração Pública", informa o edital.