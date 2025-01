Marinha abre inscrições para Escolas de Aprendizes-Marinheiros

FA Francisco Artur de Lima

Após o curso de formação, os aprovados recebem um salário de R$ 2.294,50 na graduação de Marinheiro - (crédito: Reprodução/Marinha do Brasil)

A Marinha do Brasil abriu nesta quinta-feira (30/1) inscrições para o concurso de admissão às Escolas de Aprendizes-Marinheiros (EAM) das Forças Armadas. Interessados terão até o dia 13 de fevereiro para realizar as inscrições, no site do Serviço de Seleção do Pessoal da Marinha.

Ao todo, o concurso da Marinha oferece 800 vagas. Após o curso de formação, os aprovados recebem um salário de R$ 2.294,50 na graduação de Marinheiro. As provas ocorrerão no dia 6 de abril.

Para candidatar-se, o candidato deve ser brasileiro (nato ou naturalizado), ter entre 18 e 22 anos (completados até 30 de junho de 2026) e estar cursando ou ter concluído o 3º ano do Ensino Médio. O curso de formação tem duração de um ano e é realizado em regime de internato. O candidato não pode ter filhos, ser casado ou ter união estável.

A taxa de inscrição é de R$ 50. Candidatos que pertencem ao Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico) ou que são doadores de medula óssea podem solicitar isenção da taxa entre 29 de janeiro e 4 de fevereiro.