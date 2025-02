CNU: resultados serão divulgados hoje (4/2); confira cronograma

GB Gabriella Braz

O Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI) vai divulgar, nesta terça-feira (4/2), os resultados do

A partir de 10h, os inscritos podem conferir o resultado individual na Área do Candidato, disponível no endereço cpnu.cesgranrio.org.br. O candidato pode consultar os resultados para cada uma das vagas que se candidatou no momento da inscrição.

A página conta com as seguintes informações.

Nota na Prova Objetiva;

Nota na Prova Discursiva;

Nota na Avaliação de Títulos;

Resultado de Bancas (PCD, Heteroidentificação, Indígena);

Nota Final Ponderada em cada cargo;

Classificação em cada cargo;

Situação no cargo (aprovado em vagas imediatas, lista de espera/cadastro reserva, convocado para curso de formação ou eliminado.

Também na Área do Candidato, os participantes vão ter acesso a 173 listas, que mostram a classificação por cargo de todos os candidatos em cada um dos blocos. O MGI salienta que as tabelas não mostram nome ou CPF dos inscritos.

Tabelas referentes ao bloco 8, de nível médio, representam o resultado final. Já as listas com classificação dos blocos 1 A 7 vão divulgar classificação preliminar. O resultado definitivo vai ser divulgado em 28 de fevereiro.

As listas de convocação para os cursos de formação também vão estar disponíveis na página. As capacitações são necessárias para as seguintes vagas: Especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental (EPPGG), Analista de Comércio Exterior (ACE), Analista em Tecnologia da Informação (ATI), Analista Técnico de Políticas Sociais (ATPS), Analista de Infraestrutura (AIE), Especialista em Regulação de Serviços Públicos (ANEEL), Especialista em Regulação de Serviços Públicos (ANTAQ), Auditor-Fiscal do Trabalho (AFT) e Especialista em Regulação de Saúde Suplementar (ANS).

Publicações no DOU

A divulgação dos resultados conta ainda com oito editais, que devem ser publicados em edição extra do Diário Oficial da União (DOU), na parte da tarde.

Um das publicações vai listar os aprovados no bloco 8, tanto para vagas imediatas quando para lista de espera e cadastro reserva. Dados e nome dos candidatos serão divulgados no edital.

Outros sete editais vão convocar aprovados para os cursos de formação. Nome, número de inscrição e cargo dos classificados serão divulgados na lista. Resultado provisório dos blocos 1 a 7 não serão divulgados no DOU.

Além da Área do Candidato e do Diário Oficial, o Ministério vai compartilhar o link para as listas na página oficial do concurso. A Cesgranrio, banca responsável pelo certame, deve entrar em contato pelo e-mail e WhatsApp com os candidatos convocados para os cursos de formação.