Concurso PCDF: candidatos têm prazo para interpor recursos

RP Raphaela Peixoto

O prazo para interpor recurso contra o resultado provisório termina em 6 de março - (crédito: Marcelo Ferreira/CB Press)

Candidatos do concurso da Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) para cargos de analista e gestor de apoio às atividades policiais civis já podem consultar o resultado provisório nas provas objetivas. A lista foi divulgada na segunda-feira (24/2) no site da banca organizadora do certame, o Cebraspe.

O período para interpor recurso contra o resultado provisório começa nesta terça-feira (25/2), a partir das 10h. Os recursos poderão ser protocolados no site do Cebraspe, por meio do Sistema Eletrônico de Interposição de Recurso até 18h de 6 de março.

Em relação à divulgação das justificativas de alteração/anulação de gabaritos oficiais preliminares das provas objetivas, a previsão é que elas sejam publicadas em 10 de março. Já em 19 de março, serão disponibilizados o edital de resultado nas provas objetivas, bem como o do resultado provisório na prova discursiva.

Do concurso

O certame oferta 740 vagas, dos quais 260 serão para início imediato e 480 para formação de cadastro reserva. As oportunidades são para os cargos de gestor e analista. As remunerações iniciais variam de R$ 4.162,94 a R$ 11.454,21.

As vagas para o cargo de gestor são 60 imediatas e 180 vagas para formação de cadastro de reserva. No caso do cargo de analista, são oferecidas 500 vagas, sendo 200 vagas imediatas e 300 vagas para formação de cadastro de reserva.