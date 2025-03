LC Lara Costa*

William Alves, 24 anos, foi garçom e passou nos concursos de nível técnico do CNJ e da PCDF - (crédito: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press)

Se você sonha em ingressar no serviço público e não tem ensino superior completo, 2025 promete ser um ano com bons concursos públicos de nível médio, com a possibilidade de ingressar em uma carreira que oferece estabilidade, salários competitivos, aposentadoria, plano de saúde e outros benefícios. O Tribunal de Contas da União (TCU), por exemplo, abrirá vagas para técnico federal de controle externo e salário de R$ 15.128,26, além de benefícios, como auxílio-alimentação, assistência médica e odontológica.

O professor Alessandro Marques, especialista em preparação para certames, reforça que esse concurso é uma oportunidade única para quem almeja uma carreira pública de alta remuneração, estabilidade e boas condições de trabalho. "Diante da tendência de maior exigência de nível superior nos concursos públicos, essa pode ser uma das últimas chances de ingressar no funcionalismo federal em um cargo tão vantajoso sem a necessidade de um diploma universitário", acrescenta.

O concurso de nível médio da Petrobras não está previsto para este ano, de acordo com a assessoria da estatal. No entanto, é um dos mais aguardados devido aos altos salários e benefícios, como participação nos lucros e férias estendidas. O certame da Polícia Federal administrativo está com edital iminente para ser publicado e com banca definida (Cebraspe), com salários de até R$ 5.173,28 e R$ 1 mil de vale-alimentação. Outras seleções com editais próximos são: Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), cujo edital deve sair ainda este mês com a oferta de 400 vagas para níveis médio e superior; e Correios, para o cargo de atendente comercial e edital previsto para ser publicado em abril.

O Banco Central encaminhou o pedido de autorização encaminhou o pedido de autorização de um concurso com foco administrativo. O salário é atrativo, podendo chegar a R$ 7 mil com gratificações. Em âmbito nacional, ainda estão previstos: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh), Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa), Escola de Aprendizes-Marinheiros (EAM), Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), Polícia Federal (PF) administrativo, Polícia Rodoviária Federal (PRF) administrativo, Ministério da Fazenda e Escola de Sargentos das Armas (ESA). Confira a lista completa ao final da matéria.

Marco Antonio Araujo Jr., presidente da Associação de Apoio aos Concursos e Exames (Aconexa), acredita que essas oportunidades permitem que aqueles que ainda não cursaram nível superior possam competir pela vaga, além de alcançar estabilidade profissional e financeira, assegurando a possibilidade de continuar os estudos enquanto estiver no serviço público. "São considerados a porta de entrada no serviço público e são tidos como concursos 'trampolim' ou 'degrau', já que permitem que os candidatos que pretendem alcançar cargos com melhor remuneração e maior concorrência possam se preparar com mais tranquilidade, uma vez que estarão empregados."

Cenário local

No Distrito Federal, está aberto o concurso da Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal (Caesb), que oferece 82 vagas e salário de R$ 4.426,60 a R$ 10.873,95. O prazo de inscrição termina em 9 de abril, podendo ser feita pelo endereço eletrônico do Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe): https://www.cebraspe.org.br/concursos/caesb_24.

A Companhia Metropolitano do DF (Metro-DF) ainda não tem data para a publicação do edital, segundo a assessoria de imprensa do órgão. A definição exata das áreas e do número de vagas ofertadas no certame depende de estudos internos que estão sendo realizados pela empresa. Há um deficit de 192 servidores. Além disso, existe expectativa de abertura de seleções da Câmara Legislativa do Distrito Federal (CL-DF), do Departamento Estadual de Trânsito (Detran), bem como o lançamento do edital para agente de custódia da Polícia Civil (PCDF).

Para Letícia Bastos, professora de língua portuguesa do Gran Concursos, existem perspectivas positivas para concursos públicos no DF neste ano, com grande quantidade de órgãos federais e distritais que, constantemente, abrem seleções para recomposição de quadros. "Para quem está começando a estudar, sempre há boas oportunidades nos concursos dos conselhos federais e regionais, que oferecem vagas frequentes e são uma excelente porta de entrada para a carreira pública."

Essas oportunidades permitem que os candidatos tenham renda fixa e benefícios atrativos sem a exigência de um diploma do ensino superior. "São uma porta de entrada para carreiras mais consolidadas, uma vez que muitos deles continuam estudando para seleções de nível superior enquanto já estão empregados no setor público", reforça.

Estabilidade

William Alves, 24 anos, foi garçom e passou nos concursos de nível técnico do CNJ e da PCDF (foto: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press)

Willian Alves Rangel, 24 anos, é formado em gestão pública e passou para técnico judiciário no Conselho Nacional de Justiça (CNJ), de nível técnico, e para analista de apoio às atividades policiais na PCDF, de nível médio. Na iniciativa privada, ele trabalhou em diversas funções, como garçom em uma empresa de buffet, atendente de farmácia e assistente administrativo.

Mesmo adquirindo experiência, Willian sentia que precisava de melhores condições de trabalho. "Eu comecei a sentir a necessidade de buscar algo melhor vi nos concursos públicos para nível médio a oportunidade de entrar no serviço público. Sentia que, sendo servidor, teria maior flexibilidade e conforto para me preparar para outros certames mais concorridos, explica.

Já Rebeca Pereira Gonçalves, 34, não via o serviço público como opção profissional por causa de alguns mitos sobre a carreira. Trabalhando como coordenadora comercial de vendas, negociação de contratos e gestão estratégica de mercado, ela conta que não tinha interesse no setor: "Sempre vi como uma rotina muito mecânica"

Atualmente, ela mudou de pensamento e tem se preparado para o concurso do Banco do Brasil para expandir a atuação profissional, assim como garantir estabilidade. "O concurso público não só oferece a segurança profissional, mas também faz com que nós tenhamos mais vontade de evoluir, de nos qualificarmos e de contribuir de maneira mais efetiva para a sociedade."

Rebeca Pereira, 34, prepara-se para o concurso do Banco do Brasil: "Mais segurança profissional" (foto: Arquivo pessoal)

Reflexo social

Segundo dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua de 2023, cerca de 17.641 pessoas frequentam o ensino médio, 9.076 deles vão ao Ensino de Jovens e Adultos (EJA), enquanto 9.034 frequentam o ensino superior. Em relação às pessoas com mais de 14 anos, 31,1% têm até o ensino médio completo, enquanto apenas metade (16,5%) se formou no ensino superior.

Nesse contexto, Rebeca acredita que a oferta de muitos concursos para nível médio reflete a situação atual da educação brasileira, podendo estimular o desenvolvimento profissional com oportunidades, interesse em aprender e condições dignas para procurar algo mais vantajoso após o concurso. "Como pode garantir estabilidade, as pessoas podem buscar capacitação e aperfeiçoamento sem medo de arriscar e de buscar coisas que elas realmente gostam", defende.

O professor Alessandro acredita que o processo seletivo para nível médio é uma forma democrática de ingresso para as pessoas que ainda não concluíram ou iniciaram a educação superior. "São oportunidades com mais vagas, com mais rotatividade, e também bastante concorridas, oferecendo remunerações bem atrativas a depender do órgão, além da estabilidade."



Preparação

Sendo aprovado em dois concursos públicos, Willian Rangel recomenda dominar conteúdos de português, raciocínio lógico, direito administrativo e direito constitucional, e depois, ao sair o edital, focar nas demais matérias. "Estude todos os dias, mesmo que pouco, para não deixar de ter o hábito e, quando sair o edital, estude bastante, procure uma biblioteca, faça muitos exercícios, principalmente, da banca examinadora, e tente encarar o processo de forma mais leve. Se não desistir, você conseguirá a aprovação”, acrescenta. Os professores também indicam que os candidatos adotem estratégias de preparação e estudo para fazer uma boa prova.

Com a alta concorrência, por causa da participação de graduados em nível superior completo, William Dornela reforça a importância de escolher o órgão que se deseja atuar e estudar antes da publicação do edital. O professor orienta: "Busque provas anteriores, produza mapas mentais dos conteúdos, faça muitas questões dos assuntos cobrados e tenha um cronograma de estudos, fazendo com que a preparação diária se tome um hábito.

Confira a lista de concursos de nível médio:

REGIÃO ÓRGÃO SITUAÇÃO ATUAL BANCA ORGANIZADORA CARGOS ESCOLARIDADE NÚMERO DE VAGAS REMUNERAÇÃO Norte TJ PA Comissão formada A definir A definir Nível médio e superior A definir de R$ 7.601, 61 a R$ 16. 837,23 São Felix do Xingú PA Edital publicado Consulpam Diversos Níveis fundamental, médio, técnico e superior 240 + 110 CR de R$ 1.412 a R$ 7.020 Banpará Edital publicado Fundação CETAP diversos Nível médio e superior 37 vagas R$ 3.851,57 a R$ 10.136,29 Nordeste MP PI Banca definida Fundação Carlos Chagas – FCC Técnico e Analista Ministerial Níveis médio e superior 30 vagas previstas de R$ 5.407,39 a R$ 8.388,73 SEDUC Cedro PE Edital publicado Indepac Diversos Níveis fundamental, médio, técnico e superior 95 + 285 CR de R$ 1.412 a R$ 3.300 Hemobrás Edital publicado Instituto Consulplan Diversos Nível Médio e Superior Cadastro Reserva de R$ 3.808,82 a R$ 8.912,54 Nazarezinho PB Edital publicado Comissão Permanente de Concursos da Universidade Estadual da Paraíba – CPCon Diversos Níveis Fundamental, Médio, Técnico e Superior 58 vagas de R$ 1.412 a R$ 4.122,50 CRO AL Edital publicado Instituto QUADRIX Auxiliar, Fiscal e Analista Nível médio e superior 230 vagas De R$ 1.800 a R$ 3.800,00 Bombeiros BA Oficial Edital publicado Universidade do Estado da Bahia – UNEB Oficial Nível médio 30 vagas até R$ 3.507,78 PM BA Oficial Edital publicado Universidade do Estado da Bahia – UNEB Oficial da Polícia Militar do Estado da Bahia Nível médio 100 vagas até R$ 3.507,78 Bombeiros BA Oficial Edital publicado Universidade do Estado da Bahia – UNEB Oficial Nível médio 30 vagas De R$ 2.630,83 a R$ 3.507,78 PM BA Oficial Edital publicado Universidade do Estado da Bahia – UNEB Aspirante a Oficial Nível Médio 100 vagas R$2.630,83 a R$3.507,78 (durante o curso) UFPB Edital publicado Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação – IBFC Diversos Níveis médio e superior 116 vagas de R$ 2.667,19 a R$ 4.556,92 Centro-Oeste CREA MS Edital publicado Instituto de Seleção e Tecnologia Diversos Nível médio e superior 6 + CR de R$ 2.289,98 a R$ 5.396,30 CRC DF Edital publicado Instituto de Estudos Unidos Pela Qualificação de Pesquisas Sociais e Educacionais (UNIQUE) Assistente Administrativo, Fiscal Contador e Advogado Nível médio e superior 3 vagas R$2.336,04 a .R$ 4.320 CLDF Comissão formada A definir Diversos Níveis médio e superior A definir de R$ 6.390,99 até R$ 21.183,52 BACEN Solicitado A definir Analista, Técnico e procurador Nível médio e superior 545 (solicitadas) A definir ALEGO Banca em definição A definir Comunicador Social, Agente da Polícia, Auxiliar de serviços gerais, Analista de TI e outras Níveis fundamental, médio e superior 150 vagas de R$ 5.789,37 a R$ 45.897,46 SANESUL Edital publicado Fundação de Apoio à Pesquisa, ao Ensino e à Cultura – FAPEC Assistente Administrativo Nível médio 5 vagas (PCD) A definir

Cromínia GO Edital publicado Itame Diversos Níveis Fundamental, Médio, Técnico e Superior 41 + 123 CR de R$ 1.492 a R$ 8.000 CAESB Edital publicado Cebraspe Agente, técnico e analista Níveis médio, técnico e superior 302 vagas de R$ 4.869,27 a R$ 11.961,34 MP GO Comarca Paraúna Edital publicado Banca própria Secretário Auxiliar Nível fundamental 1 vaga R$ 3.910,20 Itaguaru GO Edital publicado Itame Diversos Níveis Fundamental, Médio, Técnico e Superior 38 + 114 CR de R$ 1.412 a R$ 4.318,18 Câmara Cidade de Goiás GO Edital publicado Itame Diversos Níveis superior, médio e fundamental 10 vagas + 35 CR R$ 2.149,73 a R$ 3.750,30 Sudeste Bombeiros RJ Oficial Edital Publicado Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ) Cadete Nível médio 50 R$ 4.227,16 Sefaz SP Comissão formada A definir Especialista Contábil Nível superior 12 vagas até R$ 6 mil SEE MG Banca em definição A definir diversos Níveis médio e superior 13.795 vagas R$ 1.623,94 a R$ 5.876,21 MP ES Banca definida Fundação Getúlio Vargas – FGV Agente Técnico, Agente de Promotoria e Agente Especializado Níveis médio e superior A definir de R$ 2.568,64 a R$ 9.477,14 Monte Carmelo MG Edital publicado RBO Diversos Alfabetizado, Fundamental Incompleto, Ensino Médio, Técnico e Superior 131 vagas de R$ 1.412,40 a R$ 4.580,57 Mendes Pimentel MG Edital publicado IMESO Diversos Ensino Elementar, Fundamental Incompleto e Completo, Médio e Superior 68 vagas + 80 CR de R$ 1.412 a R$ 4.236,00 Hemominas Edital publicado Instituto Nacional de Seleções e Concursos – INSTITUTO SELECON Assistente Técnico de Hematologia e Hemoterapia Analista de Hematologia e Hemoterapia Médico de Hematologia e Hemoterapia Nível médio, técnico e superior 347 vagas de R$ 1.230,80 a R$ 6.387,13 GCM Niterói RJ Edital publicado Selecon Diversos Ensino médio 209 + CR de R$ 4.858,28 Juvenília MG Edital publicado Fadenor Diversos Ensino Elementar, Fundamental, Médio, Técnico e Superior 80 vagas + CR de R$ 1.412 a R$ 18.606,40 Baldim MG Edital publicado IBGP Diversos Ensino Elementar, Fundamental, Médio, Técnico e Superior 90 vagas + CR de R$ 1.412 a R$ 4.805,56 CISRU MG Edital publicado IBGP Diversos Níveis médio, técnico, superior 118 + CR de R$ 1.412 a R$ 8.419,22 Ubaí MG Edital publicado FADENOR Diversos Níveis Fundamental, Médio, Técnico e Superior 65 vagas + CR de R$ 1.412 a R$ 11.600 SMS Itapevi SP Edital publicado Vunesp Diversos Níveis médio, técnico e superior 123 + CR de R$ 1.851,42 a R$ 6.612,20 PM SP Edital publicado Fundação Getúlio Vargas – FGV Soldado Nível médio 2.700 vagas R$ 4.852,21 Campos Altos MG Edital publicado IBGP Diversos Níveis fundamental, médio, técnico e superior 251 + CR de R$ 1.412 a R$ 6.300 Ribeirão das Neves MG Edital publicado IBGP Diversos Níveis fundamental, médio, técnico e superior 663 + CR de R$ 1.700 a R$ 7.045,04 Ibertioga MG Edital publicado AMMA – Associação dos Municípios da Microrregião da Mantiqueira Diversos Ensino fundamental incompleto, fundamental completo, médio e superior 151 de R$ 1.412 a R$ 5.448,39 IFES Edital publicado Comissão própria Técnico-Administrativos em Educação Níveis médio e superior 15 vagas de R$ 3.667,19 a R$ 5.556,92 PBH Ativos Edital publicado Instituto Brasileiro de Gestão e Pesquisa (IBGP) Técnicos e Analistas Níveis médio e superior 10 vagas R$ 4.490 a R$ 8.230,00 CEFET MG Edital publicado Comissão própria diversos Níveis técnico e superior 14 vagas R$ 2.667,19 a R$ 4.556,92 Sul Bombeiros RS Banca definida FUNDATEC Soldado Nível médio 400 vagas Inicial de R$ 5.716,20 TJ PR Banca em definição A definir Técnico Judiciário Nível médio 60 vagas R$ 6.556,14 Guarda Cianorte PR Edital publicado Unioeste Guarda Municipal Nível médio 08 vagas + cadastro reserva R$ 2.992,80 Nacional Ministério da Fazenda Autorizado A definir A definir Médio e superior 30 vagas A definir BNDES Estudos em andamento A definir A definir Nível médio A definir A definir Banco do Brasil Estudos em andamento Cesgranrio (conforme prorrogação do contrato) Escriturário Nível médio A definir R$ 3.622,23 (último edital) PRF Administrativo Solicitado A definir Agente administrativo Nível médio 235 vagas solicitadas até R$ 5.173,28 Ministério da Fazenda Autorizado A definir Arquiteto, Contador e Engenheiro Médio e superior 30 vagas A definir INSS Solicitado A definir Técnico e Analista Nível médio e superior 7.655 vagas solicitadas de R$ 5.905,79 a R$ 11.958,67 PF Administrativo Autorizado A definir diversos Níveis médio e superior 192 vagas Iniciais de R$ 4.635,48 a R$ 14.371,42 EAM 2026 Edital publicado Comissão própria Aprendizes de Marinheiro Nível médio 800 vagas de R$ 1.303,90 a R$ 2.294,50 Embrapa Edital publicado Cebraspe Assistente, Técnico, Analista e Pesquisador Fundamental incompleto, médio e superior 1.027 vagas de R$ 2.186,19 a R$ 12.814,6 EBSERH Edital publicado Fundação Getúlio Vargas (FGV) diversos Nível médio/técnico e superior 545 + CR R$ 2.707,15 a R$ 17.978

Fonte: Aconexa

*Estagiária sob a supervisão de Ana Sá