RP Raphaela Peixoto

As inscrições deverão ser efetuadas entre os dias 21 de março e a 22 de abril - (crédito: Soldado Leonardo Ribeiro/PM5)

A Brigada Militar do Rio Grande do Sul lançou, nesta sexta-feira (21/3), o edital de abertura do concurso público com 1200 vagas para soldado de primeira classe, cuja remuneração é de R$ 5.944,85. O edital de abertura consta no Diáro Oficial do estado.

Do total de vagas, 984 oportunidades serão destinadas para ampla concorrência. Destas, 192 vagas serão reservadas para candidatos negros. Haverá também reserva de vagas para pessoas transexuais e para indígenas, com 12 oportunidades cada.

Entre os requisitos para candidatura ao cargo estão: idade máxima de 25 anos no período das inscrições para certame, além de uma altura mínima de 1,65 cm para homens e 1,60 cm para mulheres. Também é exigido que o candidato tenha Carteira Nacional de Habilitação, no mínimo na Categoria "B".

As inscrições deverão ser efetuadas entre os dias 21 de março e a 22 de abril por meio do site da Fundatec, banca organizadora do concurso. O valor da taxa de inscrição é de R$ 118,79.

O processo seletivo será composto por quatro etapas, sendo elas exame intelectual (uma prova de caráter classificatório e eliminatório, com 50 questões objetivas), exame de saúde (nesta fase a Junta Policial Militar de Saúde Especial (JPMSE) que avaliará os candidatos quanto ao seu estado clínico geral, parâmetros de saúde bucal e laboratoriais), exame de capacitação física e avaliação psicológica.

O prazo de validade do concurso será de dois anos, contados a partir da data de publicação da homologação do resultado definitivo, podendo ser renovado por igual período.