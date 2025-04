Concurso para o MPU: confira a demanda de canditos por vaga

RP Raphaela Peixoto

Remuneração inicial do cargo de analista é de R$ 13.994,78 enquanto o salário inicial para o cargo de técnico é de R$ 8.529,65 -

O número de inscritos no 11º concurso público do Ministério Público da União (MPU) é de 241.553, conforme divulgado pela Fundação Getulio Vargas, banca organizadora do certame, na quarta-feira (2/3). O certame oferece 172 vagas para os cargos de analista e técnico do MPU, todos de nível superior.

Os cargos com o maior quantitativo de inscritos são de técnico do MPU - Polícia Institucional; técnico do MPU - administração; e analista do MPU - direito. Já o cargo com o menor número de candidatos é o de analista do MPU - atuarial, com 64 inscritos (Confira a demanda de canditos por vaga de cada cargo no fim da matéria).

O certame abrangerá as seguintes fases: prova objetiva (para todos os cargos); e prova discursiva (exceto para o cargo de técnico do MPU/polícia institucional). As provas objetivas e discursiva serão realizadas em todas as capitais do país, em 4 de maio, em turnos diferentes, a depender do cargo.

A remuneração inicial do cargo de analista é de R$ 13.994,78, enquanto o salário inicial para o cargo de técnico é de R$ 8.529,65. Os dois cargos exigem nível superior. Administração, direito, comunicação social, medicina e enfermagem estão entre as graduações aceitas.

Demanda de candidatos por vaga