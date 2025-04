PMDF define banca organizadora de novo concurso; veja qual será

RP Raphaela Peixoto

Último concurso destinado ao provimento de vagas para capelães e oficiais da saúde foi realizado em 2023 - (crédito: José Cruz/Agência Brasil)

A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) definiu a banca organizadora para o próximo concurso público da corporação. A instituição escolhida, conforme extrato de contrato publicado nesta quinta-feira (3/4) no Diário Oficial do DF, foi o Instituto de Desenvolvimento Educacional, Cultural e Assistencial Nacional (Idecan).

Conforme o documento, o certame será destinado à admissão ao Curso de Habilitação de Oficiais de Saúde e Capelães (CHOSC). Todavia não foi especificado o quantitativo de vagas nem o valor da remuneração.

O último concurso destinado ao provimento de vagas para capelães e oficiais da saúde foi realizado em 2023. Organizado pelo Instituto AOCP, o certame ofertou 46 oportunidades, distribuídas entre diversas especialidades médicas, odontológicas, veterinárias e do quadro de oficiais policiais militares capelães. O salário ofertadado é de R$ 11.435,59, após o curso e promoção ao posto de segundo-tenente QOPMS.

Concurso aberto

As inscrições para o concurso público de admissão ao Curso de Formação de Oficiais (CFOPM) da Polícia Militar do Distrito Federal foram reabertas na segunda-feira (31/3). Interessados podem se inscrever, por meio do site do Cebraspe, até 23 abril.

As inscrições efetuadas somente serão efetivadas após a comprovação de pagamento da taxa de inscrição — que custa R$ 163 — ou do deferimento da solicitação de isenção da taxa de inscrição.

São requisitos para a candidatura no cargo de oficial: nível superior — em qualquer área —; ter, no mínimo, 18 anos até a data de matrícula e no máximo, 30 anos até o último dia do período de inscrições; e ter a altura mínima de 1,65 m, para homens, e 1,60 m, para mulheres.

O certame oferta 147 vagas entre imediatas e para formação de cadastro reserva. As oportunidades são destinadas para o cargo de oficial policial militar — 2º tenente.