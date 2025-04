STJ homologa resultado final do concurso para analista

RP Raphaela Peixoto

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) homologou, nesta quinta-feira (3/4), o resultado final do concurso público da Corte. A homologação não contempla os cargos de analista judiciário – área: administrativa – especialidade: inspetor da Polícia Judicial (cargo 2); e de analista judiciário – área: apoio especializado – especialidade: suporte em Tecnologia da Informação (cargo 18).

Além do resultado final do certame, foram divulgados: os resultados finais no procedimento de heteroidentificação para candidatos autodeclarados negros e indígenas; e a relação final dos candidatos considerados pessoas com deficiência na avaliação biopsicossocial. O documento consta no Diário Oficial da União.

Segundo o documento, as justificativas da banca organizadora, o Cebraspe, para o deferimento ou indeferimento dos recursos interpostos contra o resultados provisórios das etapas comprobatórias, exceto para os cargo 2 e 18, serão disponibilizados a partir de 9 de abril na página do certame.

O certame formará cadastro reserva para os cargos de analista judiciário para áreas administrativa, judiciária e de apoio especializado, cujo salário é de R$ 13.994,78. De acordo com o edital, haverá reserva de vagas para pessoas com deficiência (5% das vagas). Além de cotas raciais, sendo 20% para candidatos negros e 3% para indígenas.

Os candidatos nomeados estarão subordinados ao Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis da União, das autarquias e das fundações públicas federais.