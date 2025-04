Concurso PMCE: edital com mil vagas para soldado será publicado nesta sexta (4/4)

RP Raphaela Peixoto

O governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT), anunciou, nesta sexta-feira (4/4), o lançamento do edital de abertura para o concurso público da Polícia Militar do Ceará (PMCE). A previsão é que o documento seja publicado na edição desta sexta-feira do Diário Oficial do Estado.

O certame oferecerá 1.000 vagas para soldado, cuja remuneração é de R$ 5.568,64. As vagas são destinadas a ambos os sexos, com igualdade de condições para homens e mulheres, sendo garantida a reserva de pelo menos 15% das vagas para candidatas do sexo feminino.

O período de inscrições seja aberto em 22 de abril. Interessados poderão se inscrever até 11 de maio, e o edital seja publicado na edição desta sexta-feira do Diário Oficial do Estado. Para concorrer, os candidatos devem ter, no mínimo, 18 anos e, no máximo, 29 anos na data da inscrição, além de possuir ensino médio completo e Carteira Nacional de Habilitação (CNH) categoria B.

Organizada pela Fundação Universidade Estadual do Ceará (Funece), a seleção dos candidatos será composta por cinco etapas: prova objetiva, exame de saúde, avaliação psicológica, avaliação de capacidade física e investigação social.

Durante o curso de formação, os aprovados serão nomeados como alunos-soldado, com remuneração de R$ 2.773,35. Após a formatura, os militares serão promovidos ao cargo de soldado, recebendo o salário inicial mencionado. O comandante-geral da PMCE, coronel Sinval Sampaio, comemorou o lançamento do concurso, destacando os benefícios tanto para a sociedade quanto para os aprovados.

Além deste concurso, o Governo do Ceará também abriu recentemente as inscrições para o concurso de delegado da Polícia Civil, com 100 vagas imediatas e outras 200 para cadastro de reserva. O salário inicial para delegado é de R$ 22.165,53, e as inscrições vão até o dia 11 de abril.