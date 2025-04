UnB lança concurso com 273 vagas imediatas para nível superior e médio

RP Raphaela Peixoto

Certame será executado pelo Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe) - (crédito: Reprodução)

A Universidade de Brasília (UnB) lançou, nesta sexta-feira (4/4), um concurso público com 273 vagas, além de formação de cadastro de reserva e salário de até R$ 4.967,04. As oportunidades são para 19 cargos de nível superior e de nível intermediário (confira todos os cargos no fim da matéria) da Fundação Universidade de Brasília. O edital de abertura foi publicado no Diário Oficial da União.

O certame será executado pelo Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe). A seleção compreenderá as seguintes fases:

Provas objetivas, de caráter eliminatório e classificatório, para todos os cargos;

Prova discursiva, de caráter eliminatório e classificatório, exceto para os cargos de técnico de laboratório - área: análises clínicas e de técnico de laboratório - área: industrial; e

Prova de desempenho teórico-prático, de caráter eliminatório e classificatório, somente para os cargos de técnico de laboratório - área: análises clínicas e de técnico de laboratório - área: industrial.

As provas, bem como a avaliação biopsicossocial dos candidatos que solicitarem concorrer às vagas reservadas às pessoas com deficiência e o procedimento de heteroidentificação complementar à autodeclaração dos candidatos negros, serão realizadas no Distrito Federal. A aplicação das provas objetivas e discursiva está prevista 29 de junho.

O período de inscrições ficará aberto entre 11 e 30 de abril. Interessados poderão se inscrever por meio do site do Cebraspe. As solicitações de inscrições efetuadas somente serão efetivadas após a comprovação de pagamento ou o deferimento da solicitação de isenção da taxa de inscrição. Os valores da taxa é de R$ 112,30 (nível superior) e de R$ 66,40 (nível médio).