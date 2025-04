RP Raphaela Peixoto

Prova - (crédito: Reprodução/Freepik)

Os candidatos que participaram do concurso público para o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA) já podem consultar os gabaritos oficiais preliminares das provas objetivas, assim como o caderno de provas. A consulta individual está disponível até o dia 10 de abril, no site oficial do certame. Também foi publicado o padrão preliminar de respostas da prova discursiva.

As provas foram aplicadas no último domingo (6/4). A prova objetiva foi composta de 50 itens de conhecimentos básicos e 70 de conhecimentos específicos, totalizando 120 pontos. Já a prova discursiva consistiu em uma redação de até 30 linhas, com valor de 20 pontos.

Conforme o cronograma, o prazo para interposição de recursos em relação às questões das provas, aos gabaritos preliminares e ao padrão de respostas da prova discursiva será entre os dias 9 e 10 de abril. Os recursos devem ser enviados através do site do concurso.

A divulgação dos gabaritos preliminares das provas objetivas está agendada para o dia 11 de abril. Já o resultado das provas objetivas e o resultado provisório da prova discursiva serão divulgados no dia 7 de maio.

O concurso oferece 460 vagas, sendo 130 para o cargo de analista administrativo e 330 para analista ambiental. Ambas as posições exigem nível superior e oferecem remuneração de R$ 9.994,60.