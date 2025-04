Concurso do STM registra mais de 160 mil inscrições

RP Raphaela Peixoto

Superior Tribunal Militar é o órgão máximo da Justiça Militar - (crédito: CNJ/Divulgação)

O concurso público do Superior Tribunal Militar (STM), de abrangência nacional e organizado pelo Cebraspe, registrou um total de 163.545 inscrições. A informação foi divulgada pelo STM nesta segunda-feira (7/4). O período de inscrições foi encerrado em 28 de março.

O cargo de técnico judiciário – área administrativa foi o mais procurado, com 49.075 inscritos. Na sequência, o cargo de Analista Judiciário – Área Judiciária atraiu 33.831 candidatos, seguido pelo cargo de Técnico Judiciário – Especialidade Agente da Polícia Judicial, com 26.130 inscrições. Confira abaixo a relação completa de inscritos por cargo:

Analista Judiciário – Área Administrativa: 27.001

Analista Judiciário – Especialidade Administração: 7.615

Analista Judiciário – Especialidade Análise de Sistemas: 5.889

Analista Judiciário – Especialidade Comunicação Social: 2.587

Analista Judiciário – Especialidade Contabilidade: 3.399

Analista Judiciário – Especialidade Suporte em Tecnologia da Informação: 3.766

Técnico Judiciário – Especialidade Contabilidade: 4.252

Os candidatos têm até o dia 22 de abril para efetuar o pagamento da taxa de inscrição. A não quitação do boleto resultará na exclusão do candidato do processo seletivo. As provas estão previstas para o dia 1º de junho.

O certame oferta 80 vagas imediatas para os cargos de analista e técnico judiciário, todos de nível superior. A remuneração inicial do cargo de técnico é de R$ 9.052,51. Já os analistas receberão 14.852,66.

A seleção será composta pelas seguintes etapas: prova objetiva (para todos os cargos); prova discursiva (apenas para os cargos de analista judiciário); e teste de aptidão física (somente para o cargo de técnico judiciário – área administrativa – especialidade: agente da polícia judicial).

As provas objetiva e discursiva estão previstas para o dia 1º de junho. A aplicação dos exames ocorrerá nas 27 capitais brasileiras e também nas cidades de Juiz de Fora (MG), Santa Maria (RS) e Bagé (RS).