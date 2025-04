GDF autoriza processo seletivo para contratação de professores temporários

RP Raphaela Peixoto CS Carlos Silva

A portaria que autoriza o Processo Seletivo Simplificado (PSS) para a contratação temporária de Professores Substitutos foi publicada no Diário Oficial do DF nesta terça-feira (8/4) - (crédito: Tony Oliveira / AG Brasilia)

A Secretaria de Economia do Distrito Federal autorizou, nesta terça-feira (8/4), a realização do Processo Seletivo Simplificado (PSS) para a contratação temporária de Professores Substitutos para o ano letivo de 2026. A portaria foi publicada no Diário Oficial do DF.

Segundo o documento, as contratações poderão ser prorrogadas para o ano letivo de 2027, com a anuência prévia da Secretaria de Estado, limitado a 400.000 horas semanais e ao montante anual autorizado para o exercício.

A contratação ainda estará condicionada à disponibilidade orçamentária e financeira no exercício, devendo existir adequação orçamentária e financeira da nova despesa à Lei Orçamentária Anual e sua compatibilidade com a Lei de Diretrizes Orçamentárias.

Concursos à vista

O governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB), anunciou a realização de um novo concurso público para o Corpo de Bombeiros (CBMDF). Segundo ele, o certame deve ofertar ao menos cinco mil vagas e tem como objetivo recompor o efetivo da corporação, diante da previsão de aposentadorias.

A expectativa é de que a banca organizadora seja definida em breve. De acordo com Ibaneis, o secretário de Economia do DF, Ney Ferraz, já recebeu autorização para contratar a empresa responsável pelo processo seletivo. A publicação do edital está prevista para ocorrer até junho.

Além do concurso para o CBMDF, o GDF prevê a realização de novos certames ao longo de 2025, com oportunidades em diversas áreas da administração pública. Cinco processos estão oficialmente autorizados e se encontram em diferentes fases de preparação.

Entre os concursos mais aguardados está o da carreira de Auditoria Tributária, atualmente em fase de estudos técnicos. Já para a carreira de Especialista em Saúde, o processo está mais avançado, com a contratação da banca organizadora em andamento.

Na área de infraestrutura, o concurso para a carreira de Planejamento Urbano e Infraestrutura deve ter o edital publicado nos próximos 60 dias, conforme previsão do governo. Também há expectativa para a realização de um novo certame do Hemocentro, que se encontra na etapa de formação de grupo de trabalho para estudos técnicos.

Outra seleção em pauta é a da Polícia Civil do DF (PCDF), com vagas previstas para os cargos de delegado, médico perito e papiloscopista. No entanto, segundo o GDF, apesar da autorização já ter sido concedida, a condução do processo seletivo foi delegada à própria corporação. Por isso, é necessário aguardar informações da PCDF sobre o andamento e o cronograma do concurso.