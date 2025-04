Concurso ICMBio: taxa de abstenção foi de 40,53%

RP Raphaela Peixoto

O concurso público do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) registrou uma taxa de abstenção de 40,53%. A informação foi divulgada ao Correio pela banca organizadora, o Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e Promoção de Eventos (Cebraspe).

Segundo o cronograma, o resultado das provas objetivas e o resultado provisório da prova discursiva devem ser divulgados no dia 26 de março. Os gabaritos foram disponibilizados na sexta-feira, 4 de abril.

As provas ocorreram no domingo (30/3) em todas as capitais do Brasil. Para o cargo de analista administrativo, a prova objetiva contou com 110 questões, enquanto os candidatos ao cargo de analista ambiental responderam a 100 questões.

A prova discursiva para analista administrativo consistiu na redação de um texto dissertativo de até 30 linhas. Já para o cargo de analista ambiental, a prova discursiva foi composta por uma questão de estudo de caso, com até 45 linhas.

O certame oferece 350 vagas para os cargos de analista administrativo e analista ambiental, com remuneração de R$ 8.817,72 para uma carga horária de 40 horas semanais. As vagas estão distribuídas por diversas regiões do país e na sede do ICMBio, em Brasília (DF).