Confira o resultado das provas objetivas do concurso da Embrapa

RP Raphaela Peixoto

Certame oferece 1.027 vagas para cargos de pesquisador, analista, técnico e assistente, todas na classe inicial - (crédito: Minervino Júnior/CB/D.A.Press)

A Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa) divulgou o resultado final das provas objetivas e a convocação para a prova prática dos candidatos aos cargos de técnico e assistente. As informações constam no Diário Oficial da União (DOU), desta terça-feira (22).

Segundo o edital, as justificativas para alterações ou anulações nos gabaritos preliminares das provas objetivas estarão disponíveis aos candidatos a partir de 29 de abril, por meio do site da banca organizadora, o Cebraspe.

O concurso público da Embrapa oferece 1.027 vagas para cargos de pesquisador, analista, técnico e assistente, todas na classe inicial. Do total, 719 vagas são destinadas à ampla concorrência, 103 para pessoas com deficiência e 205 para candidatos que se autodeclaram pretos ou pardos. O certame também prevê formação de cadastro de reserva.

As remunerações variam conforme o cargo: R$ 2.186,19 para assistente, R$ 5.556,81 para técnico, R$ 10.921,33 para analista e R$ 12.814,61 para pesquisador.

Prova prática

De caráter eliminatório e classificatório, a prova prática valerá até 10 pontos e consistirá na simulação de uma situação-problema relacionada às atividades cotidianas da função escolhida. O objetivo é avaliar a capacidade do candidato de lidar com desafios práticos e verificar sua compatibilidade com o cargo pretendido.

A avaliação será aplicada individualmente, com duração máxima de 15 minutos, em 17 e 18 de maio. Os candidatos deverão consultar o site do Cebraspe a partir de 12 de maio para verificar local e horário da aplicação. O resultado provisório da prova prática está previsto para ser divulgado em 28 de maio.