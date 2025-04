Novo concurso para Policial Penal em MG sairá no segundo semestre de 2025

CB Correio Braziliense

O certame da polícia penal está previsto para o segundo semestre de 2025 e serão ofertadas 1.178 vagas. - (crédito: Tiago Ciccarini/ASCOM SEJUSP MG)

Por Amanda S. Feitoza,

O Governo do Estado de Minas Gerais, por meio da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança (Sejusp), divulgou nesta quarta-feira (16/4) que está organizando o próximo concurso para a carreira de Policial Penal. O certame está previsto para o segundo semestre de 2025 e serão ofertadas 1.178 vagas, distribuídas entre as diversas regiões do estado para ampliar o efetivo responsável pela segurança e gestão das unidades prisionais de MG.

De maneira simultânea, também será realizado um Processo Seletivo Simplificado (PSS) para a contratação temporária de 686 agentes penitenciários. Segundo as informações da Sejusp, a medida é de caráter excepcional e transitório, visando atender necessidades urgentes do sistema prisional do estado até a efetivação dos novos concursados.

O último concurso para a carreira de Policial Penal, realizado em 2021, foi encerrado e homologado, com saldo de 3.405 novos policiais penais nomeados, superando o número inicial previsto de 2.420 vagas.