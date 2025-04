CNU 2025 terá "em torno de 3 mil vagas", anuncia Esther Dweck

FA Francisco Artur de Lima

As provas da 2ª edição do Enem dos Concursos estão previstas para o segundo semestre deste ano - (crédito: Divulgação)

O Concurso Nacional Unificado (CNU) de 2025 deve ofertar "em torno de três mil vagas", anunciou a ministra da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, Esther Dweck, nesta quarta-feira (23/4). As provas da 2ª edição do Enem dos Concursos estão previstas para o segundo semestre deste ano.

A estimativa da ministra sobre a quantidade de chances no novo CNU ocorreu em entrevista à CNN. Durante a conversa, ela também falou que o termo de referência para a escolha das bancas organizadoras do concurso já está finalizado e a publicação é esperada ainda para esta semana.

O termo de referência será crucial para reunir informações sore o número de vagas, os cargos disponíveis, os órgãos participantes, a estrutura das provas e o cronograma geral do CNU 2025.

Novas carreiras

Além do número de vagas, a ministra destacou a inclusão de duas novas carreiras no concurso: de Desenvolvimento das Políticas de Justiça e Defesa e a de Desenvolvimento Socioeconômico.

Esther Dweck não detalhou, porém, para quais áreas serão destinadas todas as oportunidades no CNU deste ano. Em resposta ao Correio, hoje, a assessoria de comunicação do MGI confirmou não haver detalhes sobre todas as carreiras que serão ofertadas no novo Concurso Nacional Unificado.

Em relação à remuneração das novas carreiras anunciadas, a ministra informou que o salário inicial para os novos cargos deve girar em torno de R$ 9 mil, com possibilidade de alcançar até R$ 21 mil.

