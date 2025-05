RP Raphaela Peixoto

A Secretaria da Economia do Estado de Goiás publicou, nesta segunda-feira (12/5), o edital de abertura do concurso para o cargo de auditor-fiscal da Receita estadual, cuja remuneração inicial é de R$ 28.563,30.

São ofertadas 200 vagas, das quais apenas 10 são destinadas reservadas a candidatos com deficiência. Segundo o edital, há previsão de nomeação de 100 candidatos em dezembro deste ano e de outros 100 candidatos até abril de 2026.

As inscrições serão abertas em 10 de junho. Interessados poderão se inscrever por meio do site da banca organizadora, a Fundação Carlos Chagas (FCC), até 10 de julho. O valor da taxa de inscrição é de R$ 250. Para se inscrever, o candidato deve ter ensino superior completo em qualquer área da formação.

As provas previstas serão aplicadas em Goiânia/GO em 31 de agosto, sendo: prova objetiva de conhecimentos básicos – no período matutino; prova objetiva de conhecimentos específicos – no período vespertino.

O certame também é composto por avaliação de títulos. A publicação do resultado preliminar das provas objetivas será divulgada em 19 de setembro, e o resultado final do certame, em 25 de novembro.

O certame terá validade de dois anos, a contar da data da publicação da homologação do resultado final, podendo ser prorrogado, uma vez, por igual período, a critério da Secretaria da Economia do Estado de Goiás.