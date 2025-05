Itamaraty lança concurso para diplomata com salário de R$22 mil

RP Raphaela Peixoto

O concurso do Itamaraty oferece 50 vagas para diplomata e exige nível superior em qualquer área. O salário inicial ultrapassa R$22 mil - (crédito: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press)

O Ministério das Relações Exteriores publicou, nesta quinta-feira (15/5), o edital do concurso público para ingresso na carreira de diplomata. Ao todo, são oferecidas 50 vagas para o cargo de terceiro secretário, com remuneração inicial de R$ 22.558,56. Do total de vagas, 10 são destinadas a candidatos negros e três a pessoas com deficiência. As 37 restantes são de ampla concorrência. O concurso do Itamaraty exige nível superior em qualquer área.

A seleção será conduzida pelo Cebraspe e ocorrerá em duas etapas. A primeira fase, de caráter eliminatório, será composta por prova objetiva com questões do tipo "certo" ou "errado", abrangendo as disciplinas de Língua Portuguesa, História do Brasil, História Mundial, Geografia, Língua Inglesa, Política Internacional, Economia e Direito.

Já a segunda fase incluirá provas escritas nas mesmas disciplinas, além de uma avaliação em Língua Espanhola ou Francesa. Essa etapa terá caráter eliminatório e classificatório. O edital prevê a convocação adicional de 75 candidatas mulheres para a segunda fase, como medida de promoção da equidade de gênero.

As provas serão aplicadas em todas as capitais brasileiras e no Distrito Federal. A prova objetiva está marcada para o dia 20 de julho, em dois turnos. As provas escritas ocorrerão nos dias 23, 24, 30 e 31 de agosto.

https://www.correiobraziliense.com.br/webstories/2025/04/7121170-canal-do-correio-braziliense-no-whatsapp.html" frameborder="0" allowfullscreen>