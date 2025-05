Livro com questões inéditas para concursos é lançado neste sábado (17)

CB Correio Braziliense

Professores autores do livro - (crédito: Divlgação)

Neste sábado (17), haverá o lançamento do livro Português em prosa, verso... e questões!, às 16h, no Porão Café (CLN 405). A obra é assinada pelos professores Adriana Campiti, Larissa de França e Maximiliano Braga, do Rio de Janeiro, e reúne 300 questões inéditas organizadas em 30 simulados voltados ao estudo da língua portuguesa para concursos públicos nas mais diversas áreas.

O livro é resultado da experiência dos autores no Curso Campiti Braga, referência na preparação para a carreira diplomática. Durante o evento, os autores estarão presentes para conversar com o público e tirar dúvidas. Adriana Campiti, que já colaborou com a aprovação de mais de 600 diplomatas, reforça importância do livro por trazer questões inéditas, que contam com gabarito comentado pelos autores. "Normalmente, as pessoas estudam por provas de concursos anteriores, contando apenas com o gabarito frio C ou E, sem explicações", explica.

Adriana disse: "Teremos a oportunidade de encontrar amigos para celebrar o lançamento do nosso livro, e será uma alegria puder dividir esse momento com todos que, como nós, têm apreço pela língua portuguesa".