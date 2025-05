RP Raphaela Peixoto

As provas objetivas e discursiva estão previstas para o dia 29 de junho e serão aplicadas em todas as capitais do país - (crédito: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil)

Encerra-se às 18h desta quarta-feira (21/5) o prazo para inscrição no concurso público da Polícia Federal destinado ao preenchimento de cargos administrativos. Ao todo, são ofertadas 192 vagas para candidatos com níveis médio e superior, com remunerações que podem chegar a R$ 11 mil.

Os interessados devem se inscrever pelo site do Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe), banca organizadora do certame.

As taxas de inscrição variam conforme a escolaridade exigida para o cargo: R$ 90 para funções de nível médio e R$ 110 para nível superior. Estão isentos do pagamento os candidatos inscritos no CadÚnico e doadores de medula óssea em entidades reconhecidas pelo Ministério da Saúde.

A maioria das vagas é destinada ao cargo de agente administrativo. Do total de oportunidades, 20% são reservadas a candidatos negros (pretos e pardos) e 5% a pessoas com deficiência.

A jornada de trabalho será, em regra, de 40 horas semanais. Exceção para os cargos de médico (clínico, ortopedista e psiquiatra), cuja carga horária será de 20 horas por semana.

O processo seletivo inclui provas objetivas e discursiva, de caráter eliminatório e classificatório, além de etapas complementares para candidatos que se autodeclararem negros ou concorrerem a vagas destinadas a pessoas com deficiência. Também haverá avaliação médica, sendo a posse condicionada à aptidão física e mental.

As provas objetivas e discursiva estão previstas para o dia 29 de junho e serão aplicadas em todas as capitais do país. A avaliação objetiva será composta por 50 questões de conhecimentos básicos e 70 de conhecimentos específicos. A prova discursiva também terá caráter eliminatório e classificatório. Os candidatos aos cargos de nível superior farão as provas no período da manhã. Já os de nível médio, no turno da tarde.