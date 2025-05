RP Raphaela Peixoto

Sala de aula com alunos - (crédito: Reprodução/Freepik)

O Governo de Minas Gerais publicou nesta sexta-feira (16/5) o edital de um novo concurso público com 13.795 vagas para diversas carreiras na rede estadual de ensino. As oportunidades abrangem as 47 Superintendências Regionais de Ensino (SREs) e unidades escolares em todo o estado.

As inscrições estarão abertas entre os dias 21 de julho e 21 de agosto de 2025. Interessados poderão se inscrever por meio do site da banca organizadora, o Instituto Consuplan. As taxas de inscrição variam de R$ 21 a R$ 33, dependendo do cargo.

As vagas são para professor de educação básica, analista educacional, analista de educação básica, técnico da educação e assistente técnico de educação básica. A remuneração inicial varia conforme a função e a carga horária, com salários entre R$ 1.917,11 e R$ 6.937,06. Todos os cargos seguem o regime estatutário e são regidos pela Lei Estadual nº 15.293/2004.

O processo seletivo será dividido em três etapas: prova objetiva, redação e avaliação de títulos. A aplicação das provas objetiva e discursiva está prevista para o dia 28 de setembro de 2025, em municípios vinculados às SREs. O conteúdo programático está disponível no edital.

O edital também garante reserva de 10% das vagas para pessoas com deficiência (PcD), assegurando condições especiais para realização das provas, conforme a legislação vigente.