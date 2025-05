Polícia Federal tem dois concursos abertos; saiba mais

RP Raphaela Peixoto

A Polícia Federal (PF) está com dois concursos públicos abertos, totalizando 1.192 vagas em todo o país. As oportunidades contemplam tanto a área administrativa quanto a carreira policial, com salários que podem chegar a R$ 26,8 mil.

O primeiro edital é voltado para cargos administrativos e oferece 192 vagas para profissionais de níveis médio e superior. As remunerações iniciais chegam a R$ 11 mil. As oportunidades são para as áreas de administração, assistência social, contabilidade, enfermagem, estatística, farmácia, medicina (clínico geral, ortopedista e psiquiatra), nutrição, psicologia, além de técnico e agente administrativo.

As inscrições para esse concurso se encerram às 18h desta quarta-feira (21/5) e devem ser feitas exclusivamente pelo site do Cebraspe, banca organizadora. As taxas são de R$ 90 (nível médio) e R$ 110 (nível superior), com pagamento permitido até 23 de maio. A seleção inclui provas objetiva e discursiva, além de etapas específicas, como análise biopsicossocial para candidatos com deficiência e procedimento de heteroidentificação para autodeclarados negros. As provas estão previstas para o dia 29 de junho de 2025.

O segundo concurso, com edital divulgado nesta terça-feira (20/5), é voltado à área policial e oferece mil vagas. As oportunidades são para os cargos de Delegado, Perito Criminal, Agente, Escrivão e Papiloscopista. Os salários variam entre R$ 14,1 mil e R$ 26,8 mil, conforme a função.

Para participar, é necessário possuir curso superior. O processo seletivo contará com provas objetiva e discursiva, exame de aptidão física, avaliação médica, avaliação psicológica e investigação social para todos os cargos. Candidatos a delegado também serão submetidos a prova oral e avaliação de títulos, etapa esta que também se aplica ao cargo de perito criminal.

As inscrições estarão abertas entre os dias 26 de maio e 13 de junho, também pelo site do Cebraspe. As provas estão marcadas para 27 de julho deste ano.