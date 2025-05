TSE divulga resultado do Concurso Unificado da Justiça Eleitoral

RP Raphaela Peixoto

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) publicou, nesta terça-feira (27/5), no Diário Oficial da União (DOU), o resultado final do Concurso Público Nacional Unificado da Justiça Eleitoral (CPNUJE). Segundo a Corte, o próximo passo será a homologação do certame para os cargos de técnico judiciário pela presidente do TSE, ministra Cármen Lúcia, procedimento que deve ocorrer nos próximos dias.

As justificativas referentes aos recursos interpostos contra o resultado provisório deverão ser disponibilizadas na página oficial do concurso a partir da próxima semana.

O concurso oferece 412 vagas para candidatos com formação de nível superior. Desse total, 126 são destinadas ao cargo de analista judiciário e 286 para técnico judiciário. Também será formado cadastro reserva.

As vagas estão distribuídas entre o próprio TSE e 26 tribunais regionais eleitorais (TREs). As nomeações estão previstas para julho. Os salários iniciais variam entre R$ 8,5 mil e quase R$ 14 mil, dependendo do cargo.

Ao todo, 637.655 candidatos tiveram suas inscrições homologadas, sendo 344.004 para técnico judiciário e 293.651 para analista judiciário. As provas do concurso foram aplicadas em 8 de dezembro de 2024.