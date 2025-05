RP Raphaela Peixoto

Começam nesta sexta-feira (23), a partir das 10h, o período de inscrições do Processo Seletivo Simplificado (PSS) da Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD), conforme previsto no edital de abertura. O prazo ficará aberto até 15 de junho.

Interessados poderão se inscrever pelo site oficial do IADES. As taxas de participação são de R$ 80 para cargos de nível superior e R$ 40 para os de nível médio ou técnico.

A seleção será organizada pelo Instituto Americano de Desenvolvimento (IADES) e oferta 213 vagas temporárias para cargos de nível médio. O certame será composto por quatro etapas: prova objetiva (eliminatória e classificatória), avaliação de títulos (classificatória), procedimento de heteroidentificação para candidatos negros e avaliação biopsicossocial para pessoas com deficiência.

As provas objetivas estão marcadas para 17 de agosto e serão aplicadas em seis capitais: Belo Horizonte (MG), Brasília (DF), Goiânia (GO), Rio de Janeiro (RJ), Salvador (BA) e São Paulo (SP). As demais etapas do processo, como a heteroidentificação e a avaliação biopsicossocial, também ocorrerão nessas cidades.