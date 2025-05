Tribunal de Justiça do Paraná abre concurso com salário de até R$ 9,5 mil

RP Raphaela Peixoto

As oportunidades são destinadas a candidatos com ensino médio completo, com remuneração inicial de até R$ 9.582,99 - (crédito: Divulgação/CNJ)

O Tribunal de Justiça do Paraná (TJPR) divulgou, nesta terça-feira (27/5), o edital de abertura do concurso público com 60 vagas para o cargo de técnico judiciário. As oportunidades são destinadas a candidatos com ensino médio completo, com remuneração inicial de até R$ 9.582,99 e jornada de trabalho de 35 horas semanais. O documento consta no Diário Eletrônico do Tribunal de Justiça do Paraná, a partir da página 4.

As inscrições começam nesta quarta-feira (28) e seguem até 7 de julho, exclusivamente pelo site da banca organizadora, o Instituto AOCP. A taxa de participação é de R$ 80.

Estão aptos a pedir isenção da taxa candidatos que se enquadrem nas seguintes categorias: doadores de medula óssea ou leite materno, pessoas com deficiência (PcD), convocados para atuar no serviço eleitoral e inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico). O prazo para pedido de isenção vai de 28 a 30 de maio.

Leia também: TSE divulga resultado do Concurso Unificado da Justiça Eleitoral

O processo seletivo será composto por provas objetiva e discursiva, com aplicação prevista para 24 de agosto. Os exames serão realizados em 10 cidades paranaenses: Cascavel, Curitiba, Foz do Iguaçu, Francisco Beltrão, Guarapuava, Jacarezinho, Londrina, Maringá, Ponta Grossa e Umuarama.

A prova objetiva contará com 60 questões de múltipla escolha, cada uma com cinco alternativas, sendo apenas uma correta. Já a prova discursiva consistirá na elaboração de uma redação sobre tema proposto, com exigência de extensão mínima de 15 e máxima de 30 linhas.