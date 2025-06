RP Raphaela Peixoto

As provas serão realizadas em Recife, em duas datas: 31 de agosto e 7 de setembro - (crédito: Minervino Júnior/CB/D.A.Press)

Começam nesta quarta-feira (4/5), as inscrições para o concurso público do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco (TCE-PE), com oportunidades para nível superior e salários que podem ultrapassar R$ 35 mil. O prazo segue aberto até o dia 3 de julho. Interessados podem se inscrever no site da Fundação Getúlio Vargas (FGV), banca organizadora do certame.

A participação no concurso do TCE-PE exige o pagamento de taxa de inscrição, que varia de R$ 150 a R$ 250, conforme o cargo escolhido. Candidatos inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico) podem solicitar isenção da taxa, conforme critérios estabelecidos no edital.

O edital foi publicado na última quinta-feira (30/5), em edição extra do Diário Oficial do Estado, e prevê, inicialmente, 36 vagas para os cargos de auditor de controle externo, analista de controle externo e analista de gestão. Há ainda previsão de mais 22 cargos, condicionados à aprovação de projeto de lei em tramitação na Assembleia Legislativa de Pernambuco. Os salários iniciais variam entre R$ 17.419,63 e R$ 35.937,32, com carga horária de 30 horas semanais.

Leia também: TSE divulga resultado do Concurso Unificado da Justiça Eleitoral

As provas serão realizadas em Recife, em duas datas: 31 de agosto e 7 de setembro. Compõem o certame:

Prova objetiva (eliminatória e classificatória);



Prova discursiva (eliminatória e classificatória);



Avaliação de títulos (somente para o cargo de procurador);



Perícia médica (para candidatos com deficiência);



Procedimento de heteroidentificação (para candidatos negros).

Distribuição de vagas



Auditor de controle externo: 7 vagas imediatas (4 em contas públicas e 3 em obras públicas). O projeto de lei poderá criar outras 13 vagas, distribuídas entre as áreas de contas públicas da saúde, tecnologia da informação e contas públicas.

Analista de controle externo: 19 vagas (9 em contas públicas, 6 em obras públicas e 4 em TI).

Analista de gestão: 10 vagas (9 na área administrativa e 1 na área de julgamento), com previsão de mais 7 cargos na área de julgamento.

Procurador do TCE: 2 cargos previstos no projeto de lei.

O concurso terá validade de um ano, podendo ser prorrogado por igual período, a partir da homologação do resultado definitivo.