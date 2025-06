Concurso TCU: últimas horas para se inscrever; salário é de R$ 15 mil

RP Raphaela Peixoto

O prazo para a inscrição no concurso público do Tribunal de Contas da União (TCU), que oferece 60 vagas de nível médio com remuneração inicial de até R$ 15.128,26, se encerra nesta terça-feira (17/5) às 18h.

As inscrições devem ser feitas exclusivamente pelo site do Cebraspe, responsável pela organização do certame. A taxa de inscrição é de R$ 70, com vencimento no dia 20 de junho. Para participar, é necessário ter ensino médio completo.

O processo seletivo será composto por duas etapas. A primeira inclui provas objetiva e discursiva. A prova objetiva contará com 120 questões do tipo “certo ou errado” e está prevista para ser aplicada em 3 de agosto.

Já a segunda etapa será um Programa de Formação, durante o qual os candidatos aprovados terão direito a auxílio financeiro, conforme a legislação vigente. Segundo o edital, o valor estará sujeito aos descontos legais, salvo em caso de opção pelo vencimento e vantagens do cargo efetivo, se o candidato já for servidor da Administração Pública Federal.