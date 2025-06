RP Raphaela Peixoto

A seleção será composta por provas objetivas e discursivas, com aplicação prevista para o dia 27 de julho - (crédito: Policia Federal/Divulgação)

Termina às 18h desta terça-feira (17/6) o período de inscrição no concurso público da Polícia Federal destinado ao preenchimento de cargos para área policial. Ao todo, são ofertadas mil vagas para candidatos com nível superior, com remunerações que podem chegar a R$ 26 mil.

A taxa de inscrição varia conforme o cargo pretendido. Para os cargos de delegado e perito criminal o valor da taxa é de R$ 250. Já para os cargos de escrivão, agente e papiloscopista a taxa de inscrição custa R$ 180.

Das mil oportunidades oferecidas, 811 são destinadas a candidatos com diploma de curso superior em qualquer área de formação. É o caso dos cargos de escrivão, agente e papiloscopista, cujos salários iniciais são de R$ 14.164,80.

Para as 189 vagas destinadas aos cargos de delegado e perito criminal, é exigida formação específica — como em direito, engenharia ou áreas técnicas correlatas. Nesses casos, a remuneração pode chegar a R$ 26.800.

A seleção será composta por provas objetivas e discursivas, com aplicação prevista para o dia 27 de julho. O processo também inclui etapas de avaliação médica, psicológica, oral, análise de títulos, investigação social e curso de formação profissional, que é eliminatório e varia conforme a função escolhida.