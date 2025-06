RP Raphaela Peixoto

A aplicação das provas objetivas está marcada para domingo (22/6) - (crédito: Ed Alves/CB/DA.Press)

A Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal (Caesb) divulgou, na segunda-feira (16/6), os locais de aplicação das provas do concurso público que oferece 82 vagas imediatas, além da formação de cadastro reserva. Os candidatos devem acessar o site da banca organizadora, o Cebraspe, para consultar os endereços de realização das provas.

A aplicação das provas objetivas está marcada para domingo (22/6). Pela manhã, serão avaliados os candidatos aos cargos de nível superior. Os portões serão abertos às 7h e fechados às 8h, com início das provas às 8h30. A duração será de 3 horas e 30 minutos.

No período da tarde, ocorrerão as provas para os cargos de nível médio e nível técnico. Nesse turno, os portões abrirão às 13h e fecharão às 14h. A prova começará às 14h30, com duração de 4 horas e 30 minutos. Neste mesmo horário também será aplicada a prova discursiva para esses níveis, com exceção do cargo 27 (Agente de Operação de Sistemas de Saneamento – Especialidade: Operador de Estação de Tratamento), cuja prova objetiva terá duração de 3 horas e 30 minutos.

Vagas e salários



O certame prevê a contratação imediata de 82 profissionais, distribuídos da seguinte forma: 10 vagas para cargos de nível médio, 32 para nível técnico e 40 para nível superior. Os demais candidatos classificados formarão cadastro reserva, conforme critérios do edital. A convocação para a prova discursiva será feita com base no desempenho na prova objetiva, considerando os melhores colocados em número cinco vezes superior ao total de vagas.

Os salários iniciais variam de R$ 4.426,60 (nível médio) a R$ 10.873,95 (nível superior). Após o estágio probatório, os vencimentos passam para R$ 4.869,27, R$ 7.176,00 e R$ 11.961,34, respectivamente.

Para os cargos de nível superior, as oportunidades contemplam as seguintes especialidades: