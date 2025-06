RP Raphaela Peixoto

O ministro da Previdência Social, Wolney Queiroz, em entrevista ao programa CB.Poder — uma parceria entre o Correio Braziliense e a TV Brasília — revelou que a pasta irá nomear 500 peritos médicos federais aprovados no último certame. Segundo Queiroz, além das 250 vagas imediatas, o governo federal já autorizou a nomeação de 250 vagas do cadastro reserva.

"Nós já tivemos o contingente de 6 mil peritos. Hoje, esse continente é de 3 mil", afirmou Queiroz aos jornalistas Denise Rothenburg e Carlos Alexandre de Souza.

O resultado do certame foi divulgado na edição de segunda-feira (23/5) do Diário Oficial da União. Os aprovados no concurso já podem escolher as cidades onde desejam ser lotados. O edital que convoca os aprovados para realizar essa foi publicado no Diário Oficial da União, desta quinta-feira (26/5). O prazo se encerra no domingo (29/5). A ordem de preferência das cidades deve ser informada por meio formulário online.

Segundo o ministro, a nomeação colaborará a "combater" a fila do INSS "que é um problema antigo, que a gente tem que tratar". Ele também assegurou que os novos peritos serão distribuídos para todo o país, sendo que a Região Nordeste receberá cerca de 60% dos servidores. A previsão é que eles comecem a trabalhar já em agosto, conforme informou o ministro.

Organizado pelo Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe), o concurso foi composto por duas fases: prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório, e avaliação de títulos, com caráter apenas classificatório. A remuneração inicial para o cargo é de R$ 14.166,99.