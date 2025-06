RP Raphaela Peixoto

O Tribunal de Justiça do Estado do Pará (TJPA) lançou, nesta terça-feira (24/6), o concurso público para analista judiciário e de oficial de justiça avaliador, ambos de nível superior. Ao todo são ofertadas 50 oportunidades, além de formação de cadastro reserva.

A remuneração para os dois cargos inclui um vencimento básico de R$ 6.008,76, mais uma gratificação de nível superior de R$ 4.807, totalizando 10.815,76. Para o cargo de oficial de justiça, será acrescido o valor de R$ 4.206,13 (risco de vida). Já para algumas especialidades do cargo de analista será acrescentado o valor de R$ 1.802,62 (risco de vida).

A seleção compreenderá quatro fases, todas de responsabilidade do Cebraspe, sendo elas:

Provas objetivas, de caráter eliminatório e classificatório;



Prova discursiva, de caráter eliminatório e classificatório;



Avaliação psicológica, de caráter eliminatório; e



Avaliação de títulos, de caráter classificatório

A prova objetiva será realizada em conjunto com a prova discursiva em 31 de agosto. A consulta individual aos gabaritos oficiais preliminares das provas objetivas será disponibilizada a partir de 2 de setembro.

O período de solicitação de inscrições ficará aberto entre 30 de junho a 22 de julho. Interessados podem se inscrever por meio do site da Cebraspe. A inscrição só será efetivada após a comprovação do pagamento do valor da taxa de inscrição que é de R$ 150.

A validade do concurso público é de dois anos, contados a partir da data de publicação da homologação do resultado definitivo. Este prazo poderá ser prorrogado uma única vez, por igual período.