MP de Sergipe deflagra operação contra fraude em concursos públicos

RP Raphaela Peixoto

As diligências foram cumpridas simultaneamente nos estados de Sergipe e da Bahia, com a participação de mais de 70 agentes - (crédito: Reprodução/MPSE)

Sete pessoas e duas entidades foram alvo de uma operação policial, deflagrada pelo Ministério Público de Sergipe, nesta quinta-feira (26/6), contra um esquema criminoso responsável por fraudar concursos públicos no estado. Segundo o MPSE, o grupo operava mediante irregularidades nos procedimentos de contratação, manipulação de processos seletivos e indícios de comercialização antecipada de gabaritos.

As investigações apontam ainda para o uso de vínculos societários ocultos, estruturas empresariais interligadas e simulação de concorrência, em um modus operandi já observado em outras investigações semelhantes.

Leia também: Ministro Wolney Queiroz anuncia nomeação de 500 peritos médicos federais

As diligências foram cumpridas simultaneamente nos estados de Sergipe e da Bahia, com a participação de mais de 70 agentes. As medidas cautelares de busca e apreensão foram autorizadas pelo Tribunal de Justiça de Sergipe.

Leia também: ITA lança primeiro concurso de professor para o campus em Fortaleza

A operação contou com o apoio da Polícia Civil e da Polícia Militar de Sergipe, por meio da Delegacia de Repressão a Crimes Contra a Ordem Tributária e Administração Pública (Deotap) e do Batalhão de Radiopatrulha, além do Gabinete de Segurança Institucional do MPSE. Também colaboraram a Polícia Civil da Bahia e o Comando de Policiamento da Região Leste (Rondesp Leste).