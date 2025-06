Validade do concurso do Procon-DF é prorrogado até 2027

RP Raphaela Peixoto

Resultado final foi homologado em julho de 2023. Os aprovados e nomeados receberão salários iniciais de até R$ 6.616,62. Organizado pelo Instituto Quadrix, a seleção contou com mais de 18 mil inscrições - (crédito: Procon-DF)

O Instituto de Defesa do Consumidor do Distrito Federal (Procon-DF) prorrogou o prazo de validade do concurso público realizado em 2023 para os cargos da carreira atividades de defesa do consumidor. Agora, o certame seguirá válido até 21 de julho de 2027. A informação consta na edição desta quarta-feira (25/6) no Diário Oficial do Distrito Federal (DODF).

O concurso ofertou 174 oportunidades, sendo 69 de preenchimento imediato e outras 105 para formação de cadastro reserva. As oportunidades são destinadas aos cargos de técnico de atividades de defesa do consumidor; analista de atividades de defesa do consumidor; e fiscal de defesa do consumidor.

Os participantes foram avaliados por meio de prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório e prova discursiva, que consistiu na elaboração de texto dissertativo, com extensão mínima de 20 linhas e máxima de 30 linhas a respeito de tema relacionado aos conhecimentos básicos.

O resultado final foi homologado em julho de 2023. Os aprovados e nomeados receberão salários iniciais de até R$ 6.616,62. Organizado pelo Instituto Quadrix, a seleção contou com mais de 18 mil inscrições.