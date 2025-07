RP Raphaela Peixoto

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) publicou, nesta quarta-feira (2/7) a homologação o resultado final do Concurso Público Nacional Unificado da Justiça Eleitoral (CPNUJE) para provimento dos cargos de analista judiciário, em todas as especialidades. O edital consta no Diário Oficial da União (DOU).

Com a homologação, os 26 tribunais regionais eleitorais (TREs) participantes do certame e o própio TSE já podem nomear os candidatos aprovados, mediante disponibilidade orçamentária. Além disso, a partir da homologação, começa a ser contato o prazo de validade do certame para analista, que é de dois anos, com possibilidade de ser prorrogado por mais dois anos.

O resultado final no desempate de notas e o resultado final do concurso para provimento de vagas para analista judiciário foram divulgados na de segunda-feira (30/6).

No caso do certame para os cargos de técnico judiciário, a ivulgação do resultado final e a homologação do concurso ocorreu em maio. Segundo o TSE, alguns tribunais inclusive já iniciaram às nomeações para esses cargos.

TSE Unificado

Um dos maiores concursos da história da Justiça Eleitoral, o TSE Unificado contou com 637.655 inscrições homologadas, sendo 344.004 para o cargo de técnico judiciário e 293.651 para o cargo de analista judiciário.

As provas do concurso TSE Unificado foram realizadas em 8 de dezembro do ano passado. Ao todo, 412 vagas serão distribuídas entre os 26 tribunais regionais eleitorais (TREs) e o Tribunal Superior Eleitoral.

Do total de vagas ofertadas no certame, 126 são para o cargo de analista judiciário e outras 286 oportunidades para o cargo de técnico judiciário. Haverá ainda a formação de cadastro reserva.