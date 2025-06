RP Raphaela Peixoto

O Superior Tribunal Militar (STM) publicou, nesta segunda-feira (30/6), o resultado nas provas objetivas, para os cargos de técnico judiciário, do concurso público para os quadros permanentes da Secretaria do STM e das Auditorias da Justiça Militar da União (JMU). Segundo o documento, a divulgação do resultado final nas provas objetivas e de resultado provisório na prova discursiva, para os cargos de analista judiciário, está agendada para quarta-feira (2/7).

As justificativas de alteração/anulação de gabaritos oficiais preliminares das provas objetivas serão disponibilizados para os candidatos a partir de 7 de julho no site do Cebraspe, banca organizadora do certame.

O edital, publicado no Diário Oficial da União, também convoca os candidatos ao cargo de técnico judiciário - área: administrativa - especialidade: agente da Polícia Judicial para o teste de aptidão física, a ser realizado nos dias 5 e 6 de julho. O local e o horário de realização do teste o local de realização do teste estarão disponíveis a partir de quarta-feira (2/7) no site do Cebraspe.

A divulgação do edital de resultado no teste de aptidão física, bem como a convocação para as etapas comprobatórias para os candidatos que solicitaram concorrer na condição de pessoa com deficiência ou que se autodeclararam negros, está prevista 7 de agosto.

O certame oferta 80 vagas para os cargos analista e técnico judiciário, cuja respectiva remuneração é de R$ 9.052,51 a R$ 14.852,66. Do total de vagas, 20% serão reservadas para candidatos negros (pretos e pardos); 5% para pessoas com deficiência; e 3% para candidatos indígenas. As provas objetiva e discursiva foram realizadas em 8 de junho nas 27 capitais brasileiras e também nas cidades de Juiz de Fora (MG), Santa Maria (RS) e Bagé (RS).