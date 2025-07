CNU 2: edital é retificado; confira as mudanças

RP Raphaela Peixoto

Provas serão aplicadas em dois dias distintos - (crédito: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press)

A Escola Nacional de Administração Pública (Enap), responsável pela execução do Concurso Público Nacional Unificado (CNU 2), — popularmente conhecido como “Enem dos Concursos” — divulgou nesta quinta-feira (3/7) novas retificações no edital de abertura do certame. As alterações já estão disponíveis na íntegra no portal oficial do CNU 2.

Entre as principais mudanças está a simplificação do processo de solicitação de isenção da taxa de inscrição para candidatos inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico). A partir de agora, não será mais necessário informar o Número de Identificação Social (NIS) no momento da inscrição. A verificação da elegibilidade será feita automaticamente, por meio do cruzamento de dados.

O edital atualizado também inclui oito novos municípios do estado de Goiás entre os locais de aplicação das provas, que haviam ficado de fora da versão publicada em 30 de junho. As provas objetivas e discursivas, ambas de caráter eliminatório e classificatório, serão aplicadas em 228 municípios distribuídos pelas cinco regiões do país.

Leia também: Governo prevê divulgação de resultados do CNU 2 em até sete meses



Outra alteração diz respeito às formas de pagamento da taxa de inscrição. Os candidatos poderão pagar o valor de R$ 70 por meio da plataforma PagTesouro, utilizando Pix (via QR Code ou código copiado), cartão de crédito (com eventuais tarifas da operadora) ou boleto GRU, que deve ser quitado exclusivamente no Banco do Brasil. O prazo para pagamento vai até 21 de julho.

https://www.correiobraziliense.com.br/webstories/2025/04/7121170-canal-do-correio-braziliense-no-whatsapp.html

Inscrições abertas

Ao todo, a edição de 2025 do Enem dos Concurso ofertará 3.652 vagas distribuídas entre 32 órgãos federais. Do total de oportunidades, 3.144 são destinadas a cargos de nível superior e 508 para nível intermediário.

https://www.correiobraziliense.com.br/webstories/2025/07/7189412-cnu-2-saiba-como-se-inscrever.html

As inscrições para o certame estão abertas até 20 de julho. Interessados poderão se inscrever por meio do site da FGV, banca organizadora do certame. O candidato poderá escolher todos os cargos e suas respectivas especialidades ofertadas em um único bloco temático.

Além dos inscriotos no CadÚnico, podem solicitar a isenção da taxa, até 8 de julho, doadodres de medula óssea em entidades reconhecidas pelo Ministério da Saúde; e beneficiários do Programa Universidade para Todos(Prouni) e do Fundo de Financiamento Estudantil (Fies).

O CNU 2 adotará uma ação afirmativa para equiparar o percentual de mulheres classificadas para a segunda fase do certame. De acordo com o edital, o mecanismo será adotado quando a aprovação nos cargos for menor que 50%. Ela também assegurou que a equiparação será aplicada em cada cota, cargo e especialidade.

Foi aplicado no novo CNU o percentual de 30% previsto na nova Lei de Cotas, das quais 25% serão para pessoas negras; 3% para pessoas indígenas; e 2% para pessoas quilombolas. O edital também assegurará a aplicação da cota de 5% para Pessoas com Deficiência (PcD).