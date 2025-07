Grupo de peregrinos do DF perde cerca de R$ 690 mil em golpe de viagem para Roma

Cada vítima desembolsou aproximadamente R$ 15 mil com o sonho de participar do Jubileu da Esperança, uma das celebrações mais importantes da Igreja Católica - (crédito: Caleb Miller/Unsplash)

Um grupo formado por cerca de 38 jovens e oito responsáveis da Paróquia Santa Maria dos Pobres, no Paranoá, foi vítima de um golpe na compra de um pacote de viagem para Roma, na Itália. Cada integrante desembolsou aproximadamente R$ 15 mil com o sonho de participar do Jubileu da Esperança, uma das celebrações mais importantes da Igreja Católica. O prejuízo total gira em torno de R$ 690 mil.

A viagem estava marcada para 25 de julho, com retorno previsto para 6 de agosto. O pacote incluía passagens aéreas, hospedagem e um roteiro religioso, adquirido por meio de uma empresa de turismo sediada em Franca (SP). O cancelamento foi comunicado na quarta-feira (2/7), durante uma reunião on-line, quando os viajantes foram informados sobre a falência da empresa.

Nilza Pereira, 49 anos, empregada doméstica e integrante do grupo, contou que investiu todas as suas economias na viagem. “Era um sonho. Gastei tudo que tinha. Quando fiquei sabendo, entrei em desespero. Estou sem chão”, lamenta.

Um boletim de ocorrência foi registrado na 6ª Delegacia de Polícia e os peregrinos ainda mantêm a esperança de que o caso seja resolvido e o prejuízo, recuperado.

A reportagem entrou em contato com a empresa de turismo, que afirmou que as razões foram explicadas aos interessados e que as providências estão sendo tomadas diretamente com as pessoas afetadas.