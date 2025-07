Validade do concurso da Caixa é prorrogado por mais um ano

RP Raphaela Peixoto

Ao todo, o concurso da Caixa ofertou 4.050 vaga, das quais 2 mil eram para técnico bancário novo -

A Caixa Econômica Federal prorrogou o prazo de validade do concurso público para técnico bancário novo por mais um ano. O novo prazo começará a ser contado a partir de 6 de agosto de 2025. Dessa forma, os aprovados poderão ser nomeados até agosto de 2026. A informação consta no Diário Oficial da União desta quarta-feira (27/7).

Ao todo, o concurso da Caixa ofertou 4.050 vaga, divididas entre 2 mil para técnicos bancários novos; outros 2 mil a técnicos bancários especializados em tecnologia da informação; e 50 oportunidades distribuídas entre os cargos de engenheiros e médicos do trabalho.

O certame foi homologado em agosto de 2024, exceto para candidatos inscritos no(s) polo(s) do Rio Grande do Sul, que teve a aplicação das provas adiada devido à situação de calamidade pública, provocada pelas enchentes que assolaram diversas cidades no estado, em maio de 2024. Nos municípios gaúchos, as provas foram realizadas em 29 setembro do mesmo ano e o resultado homologado em dezembro.