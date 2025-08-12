RP Raphaela Peixoto

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) está autorizado a realizar um processo seletivo simplicado com 9.580 vagas. O aval foi publicado nesta terça-feira (12/8) no Diário Oficial da União.

As oportunidades são distribuídas para os cargos de agente de pesquisas e mapeamento (8.480) e supervisor de coleta e qualidade (1.100). O prazo para publicação do edital de abertura será de até seis meses.

Segundo a portaria, os profissionais serão contratados para realização de pesquisas de natureza estatística efetuadas pelo IBGE. O prazo de duração dos contratos será de um ano, podendo ser prorrogado desde que o prazo total não exceda três anos.

O documento ainda afirma que "o IBGE definirá a remuneração das pessoas profissionais contratadas, observado o limite de que trata o art. 7º, inciso II, da Lei n.º 8.745, de 1993".