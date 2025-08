RP Raphaela Peixoto

Incêndios em áreas de vegetação deixaram rastro de destruição em 2024 - (crédito: Minervino Júnior/CB/D.A Press)

O Instituto Brasília Ambiental convocou mais aprovados no processo seletivo de contratação temporária do instituto para a assinatura do contrato individual de prestação de serviços. Foram convocados, em primeira chamada, os candidatos classificados no cadastro de reserva para as funções públicas de chefe de esquadrão e brigadista de prevenção e combate a incêndios florestais. A lista de convocados foi publicada no Diário Oficial do Distrito Federal desta terça-feira (5/8), na página 71.

Segundo o edital de convocação, os candidatos convocados deverão comparecer à sede do Instituto Brasília Ambiental, localizada no SEPN 511, bloco C, Ed. Bittar – Brasília, no dia 7 de agosto de 2025 no horário de 9h às 12h, para assinatura do contrato. O documento ainda estabelece que os candidatos convocados devem preencher, até o dia 06 de agosto de 2025 às 16h, a ficha de cadastro disponível no site do Ibram-DF.

Os candidatos convocados deverão apresentar os documentos originais com os quais pontuaram na primeira etapa – Análise Curricular e os documentos pessoais, originais e respectivas cópias. Todas as certidões apresentadas deverão estar dentro do prazo de validade. A apresentação de documentos falsos, acarretará a imediata desclassificação do candidato, sem prejuízo das sanções penais cabíveis. A lista de documentação exigidas são:

Os contratos terão duração de dois anos — um diferencial em relação a seleções anteriores — com jornada de 12x36 horas ou 40 horas semanais, a depender da escala definida pelo Ibram. A remuneração é de R$ 3.795,00, mais R$ 379,50 de adicional. Já para a função de brigadista, basta ser alfabetizado. O salário é de R$ 3.036,00, com R$ 303,60 de adicional de periculosidade. Ambos os cargos incluem seguro de vida e cobertura contra acidentes.