Resultados do concurso do Ibama são divulgados; veja

A remuneração é de R$ 9.994,60, para as duas funções - (crédito: Divulgação/Governo federal)

O resultado final na avaliação de títulos e para o provimento de vagas nos cargos de analista administrativo e de analista ambiental da carreira de especialista em meio ambiente do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) foram divulgados nesta quinta-feira (7/8), no Diário Oficial da União.



Ao todo, o certame oferta 460 vagas. Para o cargo de analista administrativo são 130 vagas e analista ambiental tem 330 vagas. Ambos exigem nível superior em qualquer área de formação. A remuneração é de R$ 9.994,60, para as duas funções.

As provas objetivas foram constituídas de itens 50 de conhecimentos básicos e 70 conhecimentos específicos e valerão 120 pontos. Já a prova discursiva consistiu em uma redação de até 30 linhas.

Os resultados do concurso podem ser acessados neste link.



