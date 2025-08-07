CONFIRA

Resultados do concurso do Ibama são divulgados; veja

Ao todo, o certame oferta 460 vagas. Para o cargo de analista administrativo são 130 vagas e analista ambiental tem 330 vagas

Início Eu estudante Concursos
CB
Correio Braziliense
postado em 07/08/2025 10:50
A remuneração é de R$ 9.994,60, para as duas funções - (crédito: Divulgação/Governo federal)
A remuneração é de R$ 9.994,60, para as duas funções - (crédito: Divulgação/Governo federal)

O resultado final na avaliação de títulos e para o provimento de vagas nos cargos de analista administrativo e de analista ambiental da carreira de especialista em meio ambiente do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) foram divulgados nesta quinta-feira (7/8), no Diário Oficial da União.

Ao todo, o certame oferta 460 vagas. Para o cargo de analista administrativo são 130 vagas e analista ambiental tem 330 vagas. Ambos exigem nível superior em qualquer área de formação. A remuneração é de R$ 9.994,60, para as duas funções.

As provas objetivas foram constituídas de itens 50 de conhecimentos básicos e 70 conhecimentos específicos e valerão 120 pontos. Já a prova discursiva consistiu em uma redação de até 30 linhas.

Os resultados do concurso podem ser acessados neste link.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Saiba Mais

Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor. As mensagens estão sujeitas a moderação prévia antes da publicação