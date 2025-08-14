Ministério Público de SP abre inscrições; saiba como se inscrever

RP Raphaela Peixoto

Interessados podem se inscrever no site da Fundação Vunesp, banca organizadora do concurso, até 15 de setembro - (crédito: Divulgação/MPSP)

Foi aberto nesta quinta-feira (14/8) o prazo de inscrições para o concurso público para o Ministério Público de São Paulo. O certame oferece 15 vagas para o cargo de analista de promotoria II com especialidade em agente e promotoria. Interessados podem se inscrever no site da Fundação Vunesp, banca organizadora do concurso, até 15 de setembro. O valor da taxa de inscrição é de R$ 181.

O cargo exige nível superior. A remuneração é de R$ 13.581,75, além de benefícios e programa de assistência de caráter indenizatório. A jornada de trabalho semanal é de 40 horas.

Leia também: Itamaraty divulga resultado da primeira fase do concurso para diplomata

São atribuições do cargo: efetuar diligências e pesquisas para a obtenção de dados de interesse do Ministério Público; proteger informações sigilosas e oferecer proteção, quando necessária, aos membros da Instituição; analisar informações provenientes de várias áreas de atuação do Ministério Público; efetuar diligências para localização de pessoas; empreender medidas que propiciem conhecimentos sobre fatos e situações de interesse e entre outros.

O concurso terá quatro fases: prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório; prova dissertativa, de caráter eliminatório e classificatório; investigação social, de caráter eliminatório; e prova oral, de caráter eliminatório e classificatório. As provas objetiva e dissertativa serão aplicadas em 23 de novembro.