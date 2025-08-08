Concurso STM: resultado final do TAF é publicado, confira

RP Raphaela Peixoto

Certame oferta 80 vagas para os cargos analista e técnico judiciário, cuja respectiva remuneração é de R$ 9.052,51 a R$ 14.852,66 - (crédito: CNJ/Divulgação)

O Superior Tribunal Militar (STM) publicou o resultado final no teste de aptidão física do para o provimento de vagas e a formação de cadastro de reserva em cargos de analista e técnico judiciários. O resultado é somente para o cargo judiciário - área: administrativa - especialidade: agente da polícia judicial. O documento consta no Diário Oficial da União desta sexta-feira (8/8).

As justificativas da banca organizadora, o Cebraspe, para o deferimento ou indeferimento dos recursos interpostos contra o resultado provisório no teste de aptidão física ficarão disponíveis a partir de 14 de agosto no site oficial do certame.

O documento convoca para avaliação biopsicossocial os candidatos que solicitaram concorrer na condição de pessoa com deficiência, para todos os cargos, bem como para o procedimento de heteroidentificação presencial (2ª etapa) dos candidatos que se autodeclararam negros que tiveram a foto indeferida na 1ª etapa, para todos os cargos. Os candidatos que se autodeclararam indígenas também foram convocados para o procedimento de heteroidentificação.

O procedimento de heteroidentificação complementar à autodeclaração para o candidato que se autodeclarou indígena será realizado em 17 de agosto. O candidato convocado terá acesso ao horário e o local de realização da etapa a partir de 12 de agosto no site do Cebraspe.

A segunda etapa do procedimento de heteroidentificação dos candidatos que se autodeclararam negros realizado entre os dias 16 de agosto e 8 de outubro. O acesso ao horário local de realização do procedimento será disponibilizado em 12 de agosto.

A avaliação biopsicossocial ocorrerá entre 16 e 17 de agosto. A partir de 12 de agosto os candidatos terão acesso ao horário e o local de realização. "Não haverá segunda chamada para a realização da avaliação biopsicossocial. O não comparecimento à avaliação implicará a perda do direito às vagas reservadas aos candidatos com deficiência", estabelece o documento.

O edital de resultado provisório nas três etapas comprobatórias serão disponibilizados em 22 de outubro no Diário Oficial da União e no site da banca organizadora.

Leia também: Brasília Ambiental convoca aprovados no cadastro reserva de brigadistas

O certame oferta 80 vagas para os cargos analista e técnico judiciário, cuja respectiva remuneração é de R$ 9.052,51 a R$ 14.852,66. Do total de vagas, 20% serão reservadas para candidatos negros (pretos e pardos); 5% para pessoas com deficiência; e 3% para candidatos indígenas. As provas objetiva e discursiva foram realizadas em 8 de junho nas 27 capitais brasileiras e também nas cidades de Juiz de Fora (MG), Santa Maria (RS) e Bagé (RS).