RP Raphaela Peixoto

A seleção oferece 50 vagas para o cargo de Terceiro Secretário, com remuneração inicial bruta de R$ 22.558,56 - (crédito: Ed Alves/CB/D.A Press)

O Ministério das Relações Exteriores (MRE) divulgou o resultado definitivo da primeira fase do concurso público para admissão à carreira de diplomata. A seleção oferece 50 vagas para o cargo de Terceiro Secretário, com remuneração inicial bruta de R$ 22.558,56. A organização é do Instituto Rio Branco, com execução do Cebraspe.

A primeira etapa, realizada no dia 20 de julho, consistiu em uma prova objetiva com questões de Língua Portuguesa, História do Brasil, História Mundial, Geografia, Língua Inglesa, Política Internacional, Economia e Direito. O exame foi aplicado em todas as capitais brasileiras e no Distrito Federal.

O edital, publicado na edição desta quarta-feira (13/8) do Diário Oficial da União, traz, ainda, a convocação dos candidatos aprovados para a segunda fase do certame. Essa etapa contará com provas escritas de língua portuguesa, língua inglesa, história do Brasil, política internacional, geografia, economia, direito e um idioma adicional (espanhol ou francês).

Como medida para promover a equidade de gênero, o edital de abertura prevê a convocação adicional de 75 candidatas mulheres para a segunda fase. De acordo com o documento, a iniciativa busca “corrigir eventuais desigualdades e promover proporcionalidade entre pessoas candidatas do gênero masculino e do gênero feminino”.

As provas serão aplicadas nos dias 23, 24, 30 e 31 de agosto - a depender da disciplina, nas capitais brasileiras e no Distrito Federal — desde que haja candidatos aprovados na primeira fase em cada localidade. A divulgação do edital de resultado provisório nas provas da Segunda Fase está prevista para 23 de setembro.