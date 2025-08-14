RP Raphaela Peixoto

Primeiro CPNU ofertou 6.640 vagas, e as provas foram aplicadas em agosto de 2024, em 228 cidades. À época, cerca de 1 milhão de inscritos fizeram os exames - (crédito: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press)

O Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos autorizou a nomeação de 42 aprovados no Concurso Público Nacional Unificado. O aval foi publicado no Diário Oficial da União desta quinta-feira (14/8). Os aprovados ocuparam o cargo de analista de comércio exterior e serão lotados no Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC).

Segundo a Portaria, o provimento dos cargos está condicionado: à existência de vagas na data da nomeação das pessoas candidatas; e à declaração do respectivo ordenador de despesa sobre a adequação orçamentária e financeira das novas despesas com a Lei Orçamentária Anual e sua compatibilidade com a Lei de Diretrizes Orçamentárias, demonstrando a origem dos recursos a serem utilizados.

O primeiro CPNU ofertou 6.640 vagas, e as provas foram aplicadas em agosto de 2024, em 228 cidades. À época, cerca de 1 milhão de inscritos fizeram os exames.

Segundo o MGI, "a região Sudeste lidera em número de aprovados, com 32,9%. O Nordeste concentra 26% dos aprovados, seguido pelo Centro-Oeste, incluindo o Distrito Federal, com 25,6%. No Sul, a taxa de aprovação foi de 9,8%, enquanto a região Norte registrou o percentual de 5,6%". Com relação à faixa etária, a maioria dos aprovados (70%) têm entre 25 e 40 anos.

Homologação do resultado do Curso de Formação

O MGI também publicou nesta quinta-feira (14/8) a homologação do resultado oficial do Curso de Formação dos blocos temáticos 1, 2 e 4. Os resultados são referentes aos cargos de analista de infraestrutura nas especialidades de arquitetura, engenharia civil e engenharia elétrica, eletrônica, telecomunicações, eletrotécnica ou energia, analista em Tecnologia da Informação e auditor-fiscal do trabalho. Com a exceção do último cargo que será lotado no Ministério do Trabalho e Emprego, a lotação dos demais será no Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos.

Leia também: IBGE é autorizado a abrir seleção com mais de 9 mil vagas temporárias

Os cursos, de caráter eliminatório e classificatório, foram realizados entre os meses de abril e julho. As formações foram promovidas pela Escola Nacional de Administração Pública (Enap) e pelo Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe), conforme as especificidades de cada carreira.

