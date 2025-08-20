STJ nomeia cem aprovados do último concurso

RP Raphaela Peixoto

O Cebraspe foi a banca organizadora do certame - composto por provas objetivas e discursivas. Os exames foram aplicados em dezembro do ano passasado. Em abril, o resultado final no concurso foi homolado

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) nomeou 100 candidatos aprovados no concurso público de agosto de 2025. As portarias foram publicadas no Diário Oficial da União desta quarta-feira (20/8).

Os futuros servidores preencherão cargos efetivos nas seguintes áreas: análise de sistemas da informação, arquitetura, comunicação social, engenharia mecânica, engenharia civil, medicina (cardiologia e ortopedia), odontologia, área judiciária e área administrativa.

A remuneração é de R$ 13.994,78. Os novos servidores estarão subordinados ao Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis da União, das autarquias e das fundações públicas federais.

